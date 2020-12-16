Из планируемых 84 миллионов рублей из-за пандемии ЦПКиО пока заработал 55

С начала текущего года центральный парк им. Маяковского, который при новом директоре переживает полную реновацию, заработал 55 миллионов рублей, хотя в плановых цифрах за год значилось 84 миллиона. В ситуацию вмешалась пандемия: некоторое время парк вообще не работал, затем были сложности с посещаемостью. Но какую-то часть прибыли еще могут принести открывающийся каток и зимние развлечения.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС директор ЦПКиО Екатерина Кейльман, которая на своем посту находится ровно год, в плановых показателях на 2020 год значилась цифра 84 миллиона, но парк заработал пока 55 миллионов рублей.

«Мне кажется, что парк не должен быть сверхприбыльной организацией. Парк должен быть комфортным. И мы стремимся к этому, а не к каким-то потрясающим результатам и KPI по заработку», – отметила Кейльман, отвечая на вопросы журналистов.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков заявил, что результаты ЦПКиО на фоне других учреждений культуры в этот коронавирусный год выглядят неплохо – другие заработали еще меньше.

«В среднем по больнице ЦПКиО показывает хороший результат. С учетом ограничительных мер в сфере культуры мы несем убытки серьезные. Тут процент приемлемый», – прокомментировал Марков.

Он также добавил, что из бюджета на реновацию парка средства не выделялись. Городская казна в этом году лишь помогла с увеличением фонда оплаты труда и с налоговыми отчислениями, чтобы «парк более свободно распоряжался собственными средствами».

«Темпы изменений, которые есть уже сегодня, нас как учредителя очень даже устраивают», – добавил Илья Марков.

Екатерина Кейльман рассказала, что все изменения, которые происходили в парке в течение 2020 года – строительство нового фуд-корта, обновление катка, перенос старых памятников с главной аллеи, – делались за счет внебюджетных средств (деньги, которые зарабатывает парк) и средств спонсоров.

«Мы привлекли более 100 миллионов рублей от бизнеса», – рассказала Кейльман. Отметим, что в следующем году в ЦПКиО запланировали еще ряд изменений. Как ранее уже писал «Новый День», здесь заменят старое колесо обозрения. Новое будет выше – 35 метров. Кроме того, территорию вокруг него благоустроят. Сегодня Екатерина Кейльман рассказала, что в планах поменять и другие аттракционы, но какие именно, не назвала. Также на 2021 год запланировали начать строительство нового летнего театра эстрады.

«На 2021 год планировать что-то сложно в текущих условиях. Но основной проект – это обновление театра эстрады, восстановление открытой площадки. Стало ясно, что это безумно актуально сегодня, такой формат сильно изменит программу всех мероприятий парка, – отметила Кейльман. – Замена аттракционов, колеса и строительство театра эстрады – это уже амбициозно на 2021 год».

Начальник управления культуры Екатеринбурга намекнул, что в 2021 году театр, может быть, и не начнет работать в полную силу, его только начнут строить. «Но те средства, которые одобрены, их недостаточно. Рассуждая сегодня о техзадании [на строительство театра], мы имеем в виду этапность этих работ. Ничего хорошего прямо завтра не происходит», – отметил Илья Марков, имея в виду, что на завершение работ по созданию в парке полноценного театра потребуется время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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