В парке Маяковского установят новое 35-метровое колесо обозрения (ФОТО)

В ЦПКиО имени Маяковского выбрали компанию, которая установит новое колесо обозрения. Аттракцион появится на месте старого уже в мае 2021 года и будет на 10 метров выше прежнего.

«Колесо будет видно практически с любой точки парка, а наиболее выигрышно оно будет смотреться с центрального входа. На новом колесе будет 20 закрытых кабинок, в том числе повышенной комфортности, количество мест в кабинке – от 4 до 6. Всего за час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек», – рассказали в администрации парка.

Проектом будет заниматься фирма «Новые городские развлечения». Общие инвестиции составят порядка 60 миллионов рублей, из них 12 миллионов пойдут на благоустройство прилегающей к аттракциону территории. Рядом с колесом обозрения появятся детская площадка и зона отдыха с научно-познавательными развлечениями. На холм будет вести сеть дорожек, которые смягчат крутой подъем для посетителей. На уклоне возле колеса планируется сделать всесезонные горки, подъемы с канатом, скалолазную стенку для детей.

«Мы приняли решение не делать упор на максимальную высоту нового колеса. Вид на город одинаково красивый и с тридцати метров, и с пятидесяти, тем более что историческая локация аттракциона – самая высокая точка в парке. Выбрали проект с акцентом именно на концептуальное благоустройство площадки», – отметила директор ЦПКиО Екатерина Кейльман.

Также у нового колеса должна появиться программируемая подсветка, которая будет создавать иллюзию объемного звездного неба.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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