Новое колесо обозрения в парке Маяковского готовят к запуску: смотрим, что уже готово (ВИДЕО)

Новое 35-метровое колесо в парке Маяковского запустят во второй половине сентября. Сейчас на площадку посторонних не пускают. «Новый День» узнал, что уже готово и ждут ли екатеринбуржцы открытия.

Новое колесо обозрения в ЦПКиО

Аттракцион станет выше прежнего на 10 метров, в нем будет 20 закрытых кабинок, в том числе – повышенной комфортности. Колесо будет видно практически с любой точки парка, а наиболее выигрышно оно будет смотреться с центрального входа. Всего за час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек.

На данный момент собрано основание, установлен основной вал, частично собраны лучи. К открытию также будет готова основная часть благоустройства вокруг: на площади 10 000 квадратных метров разместятся новые пешеходные дорожки и подход к аттракциону, по лесу оборудуют проход из террасной доски, зоны отдыха, скамейки. Сделают освещение и реконструируют площадь Маяковского, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе парка. Кроме того, за счет фонда Натальи Водяновой оборудуют новую детскую площадку. Колесо обозрения будет работать круглый год. Стоимость аттракциона пока не назвали.

Напомним, колесо должны были открыть еще в мае, но из-за пандемии и возросших цен на металл процесс установки затянулся, как говорил ранее директор парка Маяковского Павел Зубакин. В 2020 году планировалось, что общие инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Увеличилась ли смета, в парке сказать не могут.

«Колесо и благоустройство делается за счет частных инвестиций. Есть ли изменения в экономике у партнера или производителя колеса – нам доподлинно неизвестно. В любом случае, колесо и запланированное благоустройство будут сделаны», – отметили там.

Старое колесо обозрения работало в ЦПКиО с 1983 года. Оно технически и морально устарело. После разбора конструкции утилизовали – их стали в металлолом, рассказали нашему агентству в пресс-службе парка Маяковского.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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