Новое колесо обозрения в ЦПКиО откроется в сентябре

Директор ЦПКиО Павел Зубакин рассказал, когда в парке заработает новое 35-метровое колесо обозрения с закрытыми кабинками. Аттракцион обещали открыть еще в мае, но из-за проволочек работы по монтажу задержались.

«Мы, конечно, виноваты перед горожанами за то, что сорвали запуск этого проекта. Повлияла и пандемия, и возросшие цены на металл. Сейчас колесо обозрения монтируется, степень готовности 35-40%. Наш партнер, который занимается этим проектом, прямо сейчас проводит благоустройство этого пространства. Там появится новая пешеходная тропинка, новое освещение, будет реновация площади Маяковского. Я очень надеюсь, что со всеми трудностями мы уже справились, и первых посетителей на колесе обозрения мы примем в сентябре», – сообщил директор парка.

Напомним, о замене колеса обозрения в парке Маяковского было объявлено осенью прошлого года. Предыдущий аттракцион работал с 1983 года и, по словам администрации ЦПКиО, технически и морально устарел. Конкурс на замену колеса выиграла организация «Новые городские развлечения», но без скандала не обошлось. Проигравшая фирма подала в суд. Демонтаж старого колеса начался в марте этого года. Новый аттракцион будет на 10 метров выше, и работать будет круглогодично. «Колесо будет видно практически с любой точки парка, а наиболее выигрышно оно будет смотреться с центрального входа. На новом колесе будет 20 закрытых кабинок, в том числе повышенной комфортности, количество мест в кабинке – от 4 до 6. Всего за час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек», – рассказывали ранее в пресс-службе ЦПКиО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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