Новое колесо обозрения в парке Маяковского откроется в середине декабря

В парке имени Маяковского до конца года откроется новое 35-метровое колесо обозрения. Как сообщил директор ЦПКиО Павел Зубакин, готовность объекта почти 100%, осталось установить только посадочную площадку. Техническое освидетельствование колеса запланировано на период с 15 по 25 декабря.

Напомним, новое колесо обозрения в парке планировали запустить еще в мае 2021 года, но затем сроки открытия аттракциона несколько раз переносились. Как пояснил Павел Зубакин сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству ЕГД, задержка произошла на этапе производства частей колеса, в том числе из-за резкого удорожания материалов. Затем последовали сложности с транспортировкой конструкций. В итоге на подрядчика будут наложены штрафные санкции на сумму 2 миллиона рублей.

Добавим, что новое колесо станет выше прежнего на 10 метров. В нем будет 20 закрытых кабинок, некоторые из них – повышенной комфортности. Колесо будет видно практически с любой точки парка, а наиболее выигрышно оно будет смотреться с центрального входа. Всего за час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»