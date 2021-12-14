Колесо обозрения в парке Маяковского наконец-то достроили, но запускать пока не будут

В парке Маяковского достроили колесо обозрения, которое должны были запустить еще весной 2021 года. Но покататься на аттракционе пока не получится. Сначала должны пройти пуско-наладочные процессы.

«Колесо привезли и полностью собрали. Но пока я не могу сказать дату открытия. Сейчас будет документальная работа и пуско-наладочные процессы», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе парка.

Сколько раз переносили запуск аттракциона, сказать сложно. Сначала предполагалось, что новое 35-метровое колесо начнет работать весной 2021-го, затем – летом, потом – осенью. В последний раз директор ЦПКиО Павел Зубакин говорил о старте в середине декабря. Он пояснил, что задержка произошла на этапе производства частей колеса, в том числе из-за резкого удорожания материалов. Затем последовали сложности с транспортировкой конструкций. В итоге на подрядчика будут наложены штрафные санкции на сумму 2 миллиона рублей.

Добавим, новое колесо выше прежнего на 10 метров. В нем 20 закрытых кабинок, некоторые из них – повышенной комфортности. Колесо видно практически с любой точки парка. Всего за час на аттракционе смогут прокатиться до 900 человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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