Вице-губернатор рассказал, закроют ли рестораны и где разрешат встречать Новый год

Заместитель губернатора Павел Креков рассказал, что пока нет окончательных решений по дальнейшей работе заведений общественного питания – они будут зависеть от общей ситуации с заболеваемостью. А вот новогодние мероприятия, скорее всего, проводить разрешат, но только там, где можно будет соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать помещения.

О перспективе работы ресторанов и кафе замгубернатор Свердловской области Павел Креков рассказал сегодня на брифинге. «Мы изучаем подходы к этим вопросам, смотрим опыт разных регионов, Москвы в том числе. Окончательно можно будет ответить позднее по динамике по заболеваемости – это если говорить о ресторанах. Решение пока не принимали», – заявил чиновник.

Что касается празднования Нового года, то областные власти пока придерживаются ранее принятой позиции: праздник будет, но пока неизвестно, где и в каком формате. «Что касается в целом новогодних мероприятий, они будут проводиться, но при условии соблюдения норм: масочный режим, дистанция, обработка помещений между мероприятиями, рассадка в зале в соответствии с дистанцией. При условии соблюдения этих условий мероприятия проводиться будут. Где правила соблюдены быть не могут, мы мероприятия провести не сможем и правильно сделаем. Что касается ледовых городков, это относится и к ним. Там может быть то количество людей, которое делает более-менее безопасным нахождение там – они должны иметь возможность соблюдать социальную дистанцию. Оформление улиц и ледовые городки – это все будет, но сами мероприятия должны проходить при соблюдении санитарных норм», – заявил Павел Креков.

Напомним, ранее замгубернатора уже говорил, что не планируется отменять новогодние мероприятия в школах и детсадах. Возможно, школьные коллективы разобьют на небольшие группы и для каждой проведут отдельную елку, но дети не останутся совсем без праздника. Правда, как выяснил «Новый День», пока нет никаких рекомендаций Роспотребнадзора – ни для школ, ни для театров – по организации новогодних елок в период пандемии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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