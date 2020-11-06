Проводить или нет новогодние елки в школах и театрах – решит Роспотребнадзор

Несмотря на то, что заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков пообещал не отменять новогодние мероприятия в школах и детсадах, окончательного решения по этому вопросу еще нет. Разрешат или нет устраивать елки – будет зависеть от Роспотребнадзора и резолюции оперштабов конкретных городов.

Накануне в эфире портала е1.ru заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что власти не будут отменять новогодние мероприятия из-за пандемии коронавируса. Возможно, школьные коллективы разобьют на небольшие группы и для каждой проведут отдельную елку, но дети не останутся совсем без праздника, пообещал чиновник.

Однако в министерстве образования и в министерстве культуры Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что пока нет никаких окончательных решений. Рекомендации по формату празднования Нового года театрам, школам и детсадам будут выдаваться «с учетом эпидемиологической обстановки и требований Роспотребнадзора».

«На сегодняшний день министерством культуры не формировались рекомендации, связанные с работой учреждений культуры в новогодние праздники. Работа в данном направлении будет вестись строго в согласовании с Роспотребнадзором: как только появится соответствующий документ, региональным Минкультуры будет сформирован регламент работы подведомственных театральных и концертных организаций», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что во многих театрах давно идет подготовка к Новому году, о чем ранее писал и «Новый День», но все-таки проведение елок будет зависеть от эпидемиологической обстановки и требований Роспотребнадзора. «Продажа билетов на новогодние праздники сейчас ведется на основании действующих санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, планируется, что мероприятия будут проводиться в зрительных залах, что предполагает разреженную рассадку зрителей», – уточнили в минкультуры.

По школам и детсадам окончательного решения тоже нет. Здесь, кроме требований Роспотребнадзора, будут учитывать и мнение муниципальных оперштабов (которое, вероятно, будет зависеть от статистики по заболеваемости Covid-19). «В данный момент на стадии проработки вопрос посещения праздничных мероприятий группами детей из малообеспеченных или находящихся в трудной жизненной ситуации семей, победителями всероссийских конкурсов и соревнований, воспитанниками детских домов и другими категориями, имеющими на это право», – рассказали в министерстве образования региона.

Напомним, театры Екатеринбурга и области еще с начала октября начали готовиться к новогодним спектаклям и интермедиям, хотя, конечно, у всех есть сомнения – а состоятся ли вообще елки. Но артисты не унывают. Кукольный театр впервые на Новый год обыграет историческое здание «Колизея» – здесь готовят «Зимние истории в Театре кукол» для детей разных возрастов. ТЮЗ планирует перед Новым годом запустить два спектакля, которые были в репертуаре в прошлом году, – «По щучьему велению» и «День рождения Снегурочки». В «Театроне» уже готовы новогодние программы как для школьных классов, так и для родителей с детьми: «Замок новогодних секретов» и «Новогодние приключения лесных разбойников».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/704256.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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