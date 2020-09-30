В театрах Екатеринбурга начинают планировать новогодние елки: дадут ли их провести, неизвестно

Театры Екатеринбурга уже начали готовиться к новогодним праздникам и планировать спектакли для детей и взрослых. В кукольном в ближайшие дни даже откроют продажу билетов. Хотя ни в одном учреждении до конца не уверены, состоятся ли елки из-за пандемии, но предпочитают надеяться на лучшее.

В прошлые годы театры Екатеринбурга открывали продажу билетов на Новый год еще в августе либо сентябре. В этом году театры не работали почти полгода, да и сейчас никто не может дать долговременный прогноз: не закроют ли учреждения культуры вновь, если будет рост заболеваемости коронавирусом. Но артисты уже начали готовить новогодние спектакли и очень надеются, что у детей праздник будет.

Как рассказали «Новому Дню» в Екатеринбургском театре кукол, продажа билетов на новогодние елки начнется, скорее всего, на следующей неделе. В этом году зрителей ждут в «Колизее», куда театр переехал на время ремонта основного здания. И программа для детей будет особенной.

«Мы хотим сделать необычную новогоднюю историю – «Зимние истории в Театре кукол». Здание «Колизея» позволяет нам сделать замечательную сказку, которая порадует и маленьких, и взрослых – это будет интермедия с новогодними героями, – рассказала заместитель директора Екатеринбургского театра кукол Татьяна Костарева. – Вместо одного новогоднего спектакля зрители увидят сразу пять постановок на большой и малой сценах – из репертуара театра».

Пока в театре не знают, разрешат ли к Новому году групповые походы в театр школьникам. Поэтому ориентироваться предполагают на семейные походы.

«Скорее всего, мы увеличим количество спектаклей в новогодние каникулы, потому что при рассадке в 50% зал вмещает не так много зрителей. А нам кажется, что несмотря ни на что, родители захотят устроить своим детям праздник, подарить сказку», – рассказала Татьяна Костарева.

В театре юного зрителя продажи билетов откроют предположительно в ноябре. Там объяснили, что не хотят вновь ставить зрителей в неприятную ситуацию, как это было в марте: люди остались с билетами на руках и без спектаклей. Но к Новому году готовиться в ТЮЗе тоже будут: «Пока по новогодней кампании ситуация неясна до конца. Мы не можем заранее верстать репертуар, точно не зная, как будем работать. На декабрь и январь можем иметь только примерные планы, но они есть. Предполагаем, что перед Новым годом запустим два спектакля, которые были в репертуаре в прошлом году, – это «По щучьему велению» и «День рождения Снегурочки». И будут все детские спектакли из текущего репертуара. Новую постановку делать пока не планируем».

В «Театроне» уже готова новогодняя программа как для школьных классов, так и для родителей с детьми. Представления будут проходить сразу на двух площадках. Дети увидят «Замок новогодних секретов» и «Новогодние приключения лесных разбойников». В театре рассказали, что уже начали поступать звонки с вопросами о проведении детских утренников. Но пока это лишь «робкие» уточнения. В «Коляда-театре» уже распределили роли на новогодний спектакль, скоро начнутся репетиции. Билетов на колядки в продаже пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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