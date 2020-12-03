В Екатеринбурге отменили «Экспо-елку». Об этом сообщил директор выставочника Игорь Данилов. «В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято непростое, но окончательное решение – перенести «Экспо-елку» на следующий год, так как здоровье наших маленьких и взрослых посетителей для нас превыше всего», – сообщил он.

Ранее «Новый День» писал о том, что подобные массовые мероприятия для детей могут быть отменены в регионе – такую возможность не исключали в оперштабе Свердловской области. «В данный момент вопросы проведения и организации новогодних мероприятий в период действия ограничений, связанных с распространение Covid-19, находятся на завершающей стадии проработки», – сообщали «Новому Дню» в оперативном штабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

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