В Свердловской области могут отменить новогодние мероприятия

В Свердловской области оперативный штаб по ситуации с коронавирусом раздумывает о том, как быть с новогодними мероприятиями. Это следует из ответа на вопрос редакции «Нового Дня». «В данный момент вопросы проведения и организации новогодних мероприятий в период действия ограничений, связанных с распространение Covid-19, находятся на завершающей стадии проработки», – сообщили агентству в оперативном штабе.

При этом пока культурные мероприятия, включая те, что подразумевают массовое посещение, не отменены. Даже для детей. Так, в Екатеринбурге стали продавать билеты на «Экспо-елку». Не вполне ясно, каким образом на детских праздниках будут соблюдать противоэпидемические меры – кто станет проверять, соблюдают ли дети дистанцию и правильно ли на них надеты маски. «На сегодняшний день все учреждения культуры работают строго в соответствии с указом губернатора об особом режиме. Продажа билетов на мероприятия, связанные с новогодними празднованиями, ведется согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. Так, проведение мероприятий будет возможно в зрительных залах с рассадкой, обеспечивающей соблюдение социальной дистанции. При этом максимально допустимая заполняемость зрительного зала составит не более 50% от потенциально возможной. Зрители обязательно должны будут соблюдать масочный режим. Кроме того, рекомендованы к использованию иные средства индивидуальной защиты», – сообщили «Новому Дню» в оперштабе.

Там напомнили, что в регионе созданы специальные «контрольные группы из числа представителей исполнительных органов власти и надзорных ведомств», которые следят за тем, как в области соблюдается режим повышенной готовности.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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