Карнавала не будет. Губернатор отменил корпоративы

В Свердловской области работодателям рекомендовали не проводить корпоративные вечеринки в честь Нового года. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Вероятнее всего, будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы. На государственных предприятиях и в учреждениях их совершенно точно не будет. С точки зрения работа учреждений культуры, рекомендаций для организаций, оказывающих услуги по досугу и отдыху, будем рассматривать отдельно – консультируемся с эпидемиологами, санитарными врачами, следим за динамикой заболеваемости», – написал Куйвашев в своем инстаграме.

Напомним, что в Свердловской области запрещена работа ресторанов, ночных клубов после 23:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.20

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