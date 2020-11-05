Ресторатор просит губернатора разрешить свердловчанам ходить ночью в бары по QR-кодам

Владельцам баров, ресторанов и других заведений, ранее работавших по ночам, надо разрешить работать после 23:00, для чего необходимо ввести в Свердловской области систему QR-кодов для доступа в бары и клубы.

Такое предложение разработал ресторатор Евгений Кексин. Письмо губернатору Евгению Куйвашеву сейчас лежит в баре Alibi на улице Малышева. Кексин призвал коллег в ближайшее время подписаться под обращением, после чего оно будет отправлено в резиденцию губернатора. В письме говорится, что такой механизм уже действует в Москве.

Однако с Кексиным согласились даже не все его подписчики в соцсети. «Я категорически не буду ходить в заведения, ведущие контроль за гражданами, и передающими личную информацию третьим лицам. Это очередная манипуляция, а мы в эти игры не играем», – написал в комментариях один из них.

Как уже сообщал «Новый День», 28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который ввел очередные коронавирусные ограничения. Ресторанам, кафе и барам теперь запрещено работать по ночам, кроме того, с 23 до 6 часов утра должны отменяться все «зрелищно-развлекательные мероприятия». «Подписал указ, о подготовке которого рассказывал вчера. Публикую здесь полностью и прошу отнестись с пониманием – соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом», – написал Евгений Куйвашев в своем инстаграме, где и выложил новый указ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.20

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