Куйвашев разрешил заполнять трибуны на 50%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев частично смягчил коронавирусные ограничения для болельщиков. По его словам, этому способствует эпидемиологическая обстановка.

«Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику. Так, во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше. Кроме того, мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности», – написал губернатор на своей странице в инстаграме.

При этом он продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Часы работы общепита пока остались прежними – с 23:00 до 06:00 им работать запрещено.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

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