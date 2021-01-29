российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 января 2021, 15:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Куйвашев разрешил заполнять трибуны на 50%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев частично смягчил коронавирусные ограничения для болельщиков. По его словам, этому способствует эпидемиологическая обстановка.

«Сегодня мною дано поручение по подготовке указа о некотором смягчении режима повышенной готовности, который будет готов к понедельнику. Так, во время спортивных соревнований в закрытых помещениях на трибунах теперь смогут находиться до 50% зрителей, а не 30%, как было раньше. Кроме того, мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности», – написал губернатор на своей странице в инстаграме.

При этом он продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Часы работы общепита пока остались прежними – с 23:00 до 06:00 им работать запрещено.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 29.01.21

На «Госуслугах» уже зарегистрировано больше свердловчан, чем потенциальных избирателей. / «Были случаи, когда пользователи пытались взломать систему». Как проходят первые онлайн-выборы в Свердловской области. / Туристы, пострадавшие от ухода оператора «Русь-тур», смогут вернуть не больше одной трети денег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Ресторатор просит губернатора разрешить свердловчанам ходить ночью в бары по QR-кодам

Метки / Самоизоляция

Жители Словакии не могут покидать дома без теста на коронавирус

Губернатор Куйвашев обещал не вводить на Новый год ограничения, как в Петербурге

Новогодние утренники в детсадах Екатеринбурга перешли в Zoom (ФОТО)

Свердловский оперштаб назвал фейком слухи о готовящемся локдауне на Новый год

Грустный Новый год: какие ограничения ввели регионы России для жителей и туристов на праздники

В Турции ввели комендантский час на Новый Год: из дома запрещено выходить с 31 декабря по 4 января

Павел Креков: «Не исключено, что зимние школьные каникулы будут продлены»

Куйвашев продлил особый режим еще на две недели

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Самоизоляция,