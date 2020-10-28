Куйвашев подписал указ, запрещающий общепиту и развлекательным учреждениям работать по ночам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который вводит очередные коронавирусные ограничения, обсуждаемые ранее. Ресторанам, кафе и барам теперь запрещено работать по ночам, кроме того с 23 до 6 часов утра должны отменяться все «зрелищно-развлекательные мероприятия». В такси и ресторанах должны быть установлены защитные экраны.

«Подписал указ, о подготовке которого рассказывал вчера. Публикую здесь полностью и прошу отнестись с пониманием – соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом», – написал Евгений Куйвашев в своем инстаграме, где и выложил новый указ.

Согласно документу, в Свердловской области с 23:00 и до 6 утра запрещена работа заведений общепита (баров, кафе, ресторанов, столовых). Также в это время запрещено проводить концерты и другие зрелищные мероприятия. Масочный режим ужесточается – теперь маски нужно носить во всех местах массового пребывания людей, включая подъезды и лифты.

Кроме того, в заведениях общепита владельцы должны установить защитные экраны между столиками. Такие же должны появиться и в такси – между водителем и пассажирами.

Новая редакция указа предписывает «Жителям Свердловской области при нахождении в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте [...] лифтах [...] соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра», исключения делаются только для пассажиров такси.

Напомним, эти меры рекомендовала ввести главный санитарный врач России Анна Попова.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 28.10.20

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