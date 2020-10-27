Куйвашев запретит ресторанам работать по ночам, а между столами заставит сделать перегородки

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подтвердил, что намеревается подписать указ о введении т.н. комендантского часа для ресторанов и увеселительных заведений. Такую рекомендацию главам регионов дали в Роспотребнадзоре. «Всем заведениям общепита – барам, ресторанам, кафе – рекомендовано не работать по ночам: с 23:00 до 6 утра. Сейчас я готовлю изменения в указ, где прописаны все действующие ограничительные меры. Считаю предложения федерального Роспотребнадзора разумными», – написал Куйвашев у себя в инстаграме.

При этом ни представители Роспотребнадзора, ни губернатор не объяснили логики введения комендантского часа для общепита. Ограничение породило уже волну шуток и критики в Рунете. В частности, люди иронизируют над тем, что коронавирус, оказывается, наиболее опасен с 23:00 до 06:00 и именно в общепите, а в остальное время и в остальных местах – не так заразителен.

Кроме исполнения рекомендации Роспотребнадзора, Куйвашев решил добавить своих требований к ресторанам и кафе. «Для безопасности посетителей и сотрудников кафе и ресторанов мы рекомендуем устанавливать прозрачные защитные экраны между столиками, чтобы минимизировать возможное распространение инфекции, – написал он, уточнив, что подобное же можно устанавливать в такси. – Кстати, хочу напомнить таксистам о необходимости носить маски. Это и ваша безопасность, и безопасность ваших пассажиров. Сейчас все возможные поправки в указ мы прорабатываем с юристами. Я сообщу, когда работа будет закончена».

Екатеринбург, Елена Сычева

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