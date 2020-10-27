Роспотребнадзор посоветовал губернаторам ввести комендантский час для ресторанов и ночных клубов (ДОКУМЕНТ)

Роспотребнадзор рекомендовал главам регионов ввести комендантский час и запретить работу ресторанов и увеселительных заведений с 23:00 до 06:00. Об этом говорится в постановлении за подписью главы ведомства Анны Поповой. В документе также сказано, что губернаторы должны принять меры по защите от заражения коронавирусом пожилых людей и людей из групп риска, усилить режим дезинфекции в общественном транспорте и такси, а также обеспечить охват населения тестированием на коронавирус не меньше чем 150 тестов на 100 тысяч населения в день. Все эти меры прописаны в пункте № 2 постановления Поповой. Они носят рекомендательный характер, и их введение зависит от глав регионов. В Свердловской области пока никаких распоряжений на этот счет отдано не было.

В том же постановлении есть и обязательный пункт, который касается масочного режима. В документе сказано, что все лица, находящиеся на территории Российской Федерации, должны обеспечить ношение масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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