Рестораны закроют на ночь. Исключение – территории вокзалов и аэропортов

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что тема закрытия ресторанов и клубов в ночное время, которую предложила регионалам глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Свердловской области уже обсуждалась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом чиновник заявил на сегодняшнем брифинге. «Мы будем дополнительно прорабатывать этот вопрос. Тема обсуждалась. Не войдут в эту категорию места, связанные с питанием и расположенные в районе аэропорта и вокзала. Их запрет не коснется, – заверил Креков. – Что касается всего остального, то да, просчитываем варианты, как это решение выполнить. В этом есть определенная санитарная логика. Прорабатываем, с каких пор и как будет эта мера использоваться».

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал главам регионов ввести комендантский час и запретить работу ресторанов и увеселительных заведений с 23:00 до 06:00. Об этом говорится в постановлении за подписью главы ведомства Анны Поповой. Эти меры прописаны в пункте № 2 постановления Поповой. Они носят рекомендательный характер, и их введение зависит от глав регионов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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