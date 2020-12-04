Рестораны Екатеринбурга продают билеты на новогоднюю ночь, несмотря на запрет Куйвашева

Екатеринбургские рестораны продают билеты на новогоднюю ночь, несмотря на запрет, введенный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым на работу общепита с 23:00 до 06:00. Ограничения касаются и ночи с 31 декабря на 1 января, однако некоторые рестораторы решили рискнуть.

Так, в одном из популярных ресторанов города предлагают вечеринку в стиле знаменитого нью-йоркского клуба Studio 54. «Дресс-код вечера: яркие блестящие вечерние наряды, выразительный макияж, дорогие украшения, сногсшибательные укладки и начесы. Мы подготовили для вас несколько предложений разной ценовой категории. Предложение №1 – 12 000 рублей, предложение №2 – 9 000 рублей», – говорится в анонсе новогодней вечеринки.

В некоторых барах и ресторанах предлагают бронировать столы на корпоративные вечеринки, но с ограничениями по времени – с 19:00 до 23:00. «Два формата веселья для вашей большой и маленькой компании, для корпоратива или семейного праздника! Программа до 23:00 и с соблюдением всех требований: welcome зона, банкет от шеф-повара, тематическая программа», – предлагает другой ресторан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.20

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