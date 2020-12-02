Больше 80% российских компаний откажутся от новогодних корпоративов

Подавляющее большинство российских компаний (81%) не намерено проводить новогодний корпоратив. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Согласно результатам исследования, праздник перед Новым годом в офисе, в кафе или на другой внешней площадке собираются провести 15% компаний. В то же время 4% планируют провести корпоратив дистанционно, передает «Прайм».

Опрос проводился в ноябре среди более чем 1,5 тыс. представителей компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех федеральных округов РФ.

Ранее опрос сервиса по доставке еды Catery показал, что почти две трети российских компаний вынуждены отказаться от новогодних корпоративов в привычном формате. Согласно данным исследования, около 33% компаний не будут проводить корпоративы перед Новым годом, еще 29,5% перенесут мероприятия в онлайн. Данное решение стало вынужденным – у 40% компаний нет средств на корпоратив, еще 60% сократили объем расходов на мероприятия – из них четверть сократили эту статью вдвое.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.12.20

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