Российские компании массово отказываются от новогодних корпоративов

В России почти две трети компаний вынуждены отказаться от новогодних корпоративов в привычном формате. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по доставке еды Catery, пишет «Коммерсантъ».

По результатам опроса, около 33% российских компаний не будут проводить корпоративы перед Новым годом, еще 29,5% перенесут мероприятия в онлайн. Как поясняют авторы исследования, это решение стало вынужденным – у 40% компаний нет средств на корпоратив. Еще 60% сократили объем расходов на мероприятия – из них четверть урезали эту статью вдвое.

Согласно результатам опроса, 20% респондентов из числа «отмечающих» до сих пор не определились, как именно будет проходить корпоратив, остальные планируют праздник в офисе и заведениях общепита. Иногда предполагается гибридный формат, когда ряд сотрудников будет присутствовать онлайн.

По данным Catery, 8% корпоративов в этом году планируется в бюджете до 50 тысяч рублей, 20% –до 200 тысяч рублей, 7% –до 499 тысяч рублей, 5% – более 500 тысяч рублей.

По оценкам участников отрасли, заказы праздников упали на 60% год к году. В результате, малые и средние площадки и предприятия общепита, специализирующиеся на проведении праздников, лишатся существенной части выручки.

Как сообщал «Новый День», ранее экономисты предупредили, что экономический кризис в стране становится системным и глубоким. Как отмечал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев, ухудшение эпидемиологической обстановки, дальнейшее ограничение экономической активности и возможный локдаун могут обострить экономический кризис в России. По его оценке, ужесточение карантинных мер грозит закрытием еще 50-60% малых и средних предприятий и повышением курса доллара до 85 рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 24.11.20

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