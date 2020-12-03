В Свердловской области отменили губернаторскую елку

В Свердловской области в этом году отменили губернаторскую елку, которую обычно устраивали в резиденции руководителя региона.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и действующих рекомендаций Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий, в том числе новогоднего праздника в резиденции губернатора Свердловской области, не предполагается», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

На губернаторскую елку в прошлые годы попадали талантливые школьники, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них устраивали красочные представления, а также интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В этом году не поедут свердловские школьники и на елку в Кремль, потому что представлений для детей не будет. Концерт будет записан без зрителей, его покажут по телевидению.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году не будут устраивать новогодние представления в «Экспо-центре». «В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией принято непростое, но окончательное решение – перенести «Экспо-елку» на следующий год, так как здоровье наших маленьких и взрослых посетителей для нас превыше всего», – сообщил директор выставочника Игорь Данилов.

Ранее «Новый День» писал, что подобные массовые мероприятия для детей могут быть отменены в регионе – такую возможность не исключали в оперштабе Свердловской области: «В данный момент вопросы проведения и организации новогодних мероприятий в период действия ограничений, связанных с распространение Covid-19, находятся на завершающей стадии проработки».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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