Ледовым городком в Екатеринбурге снова займется «Айс-проект 2000»

Определился подрядчик, который займется строительством ледового городка в Екатеринбурге. Как и в предыдущие годы, победителем признали компанию «Айс-проект 2000».

Всего на участие в аукционе заявились две компании – второй стало ООО «СпецПрофи». «Айс-проект 2000» снизил цену на 100 тысяч рублей, таким образом, подрядчик получит 24 млн 400 тысяч рублей. А заявку «СпецПрофи» признали несоответствующей требованиям. Примечательно, что два последних года «СпецПрофи» – единственный второй участник аукционов по строительству ледового городка в Екатеринбурге. Согласно данным «Контур-Фокус», директор «СпецПрофи» Борис Вакорин несколько лет назад был директором «Айс-проект 2000», он также является учредителем ООО «Аттракционы Урала». А учредителем этой компании был Николай Наумчук, который числится учредителем «Айс-проект 2000».

Темой новогоднего городка в этом году станет Антарктида, с айсбергами, снежными вихрями и пингвинами, в честь двухсотлетия со дня открытия Южного полюса российскими мореплавателями. Живых елей не будет, город вернется к многолетней традиции празднования с искусственным конусом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

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