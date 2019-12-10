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Вторник, 10 декабря 2019, 10:39 мск

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Администрация Екатеринбурга потратит еще пять миллионов на центральный ледовый городок

Администрация Екатеринбурга продолжает готовить площадь 1905 года к Новому году. Через муниципальное учреждение ЦК «Урал» мэрия ищет подрядчика, который организует конкурс ледовых скульптур, проведет ярмарку в центре города и накормит важных гостей муксуном.

С этой целью ЦК «Урал» начал три закупки, каждая из которых проводится как у единственного поставщика. Организация ярмарки на площади 1905 года обойдется в 1,5 млн рублей, деньги получит ООО «Уральский центр инноваций» – учредителем этой компании был Николай Наумчук, бывший учредителем и в компании «Айс-проект 2000», которая ежегодно выигрывает конкурс на обустройство ледового городка. Ярмарка должна проработать с 27 декабря по 26 января.

Две других закупки касаются конкурса ледовых скульптур. «Айс проект 2000» получит около 1,5 млн рублей за проведение конкурса – нужно заготовить и привезти лед, манипулятор, рабочий инвентарь для скульпторов, а также организовать проживание и питание скульпторов в Екатеринбурге. Еще два миллиона рублей потратят на торжественное открытие и закрытие ледового конкурса. Эти мероприятия будут проходить 12 декабря и 25 декабря в Доме кино. Подрядчик должен будет пригласить ведущего, найти три творческих коллектива и накрыть стол. На открытии гостей будут кормить овощной нарезкой, пирожками, оливье, курицей, картошкой и фруктами. На закрытии подадут морепродукты, мясные салаты, овощные и мясные тарелки, жульен, семгу и муксуна. Количество порций кратно семи. Название компании, которая займется фуршетом, пока не обнародовано.

Темой новогоднего городка в этом году станет Антарктида, с айсбергами, снежными вихрями и пингвинами, в честь двухсотлетия со дня открытия Южного полюса российскими мореплавателями. Живых елей не будет, город вернется к многолетней традиции празднования с искусственным конусом – его уже почти закончили устанавливать. «Айс-проект 2000» получит за создание ледового городка 24,4 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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