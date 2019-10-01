Живых елок не будет. В Екатеринбурге начали готовиться к встрече Нового года на главной площади (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга сегодня, 1 октября, начала искать подрядчика, который возведет ледовый городок на площади 1905 года. Тема этого года – Антарктида, с айсбергами, снежными вихрями и пингвинами. Живых елей не будет, город вернется к многолетней традиции празднования с искусственным конусом.

Как сообщается в техническом задании, высота новогодней елки со звездой должна быть не менее 50 метров, диаметр у основания не менее 16 м, ее украсят иллюминацией из 18 цветов, елка будет переливаться разными цветами и орнаментами, в том числе с надписями, и треть световых программ будет сопровождать музыкальное оформление.

Помимо четырехметровых деда Мороза и Снегурочки в городке будет очень много пингвинов: горка «Ныряющие пингвины», восьмиметровая скульптура «Пингвины», ледовое ограждение с пингвинами, фотозона с пингвинами и айсбергом. В городке будут также два лабиринта «Ледяные торосы», сцена с мультимедийным экраном «Айсберг», горка-чаша «Ледяное озеро», композиция «Корабль» и детские горки.

Территорию ледового городка будут круглосуточно охранять, также круглосуточно будут присутствовать электрик, уборщики, в снегопады площадь 1905 года будут оперативно расчищать.

Стоимость контракта – максимум 24,5 миллиона рублей, на 1,5 миллиона дороже аналогичной закупки прошлого года. Заявки принимаются до 23 октября. Ледовый городок должен простоять до 27 января, к 3 февраля его разберут.

Напомним, в прошлом году впервые за многие годы вместо искусственной ели на площади 1905 года поставили несколько живых. В администрации объясняли, что такое решение приняли из-за тематики городка – тогда это были сказы Бажова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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