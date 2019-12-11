В Северке начали пилить лед для новогоднего городка в Екатеринбурге

В карьере поселка Северка начали заготавливать лед для снежного городка в центре Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, толщина льда в водоеме – 27 сантиметров, что вполне пригодно для формирования спилов.

«Работы по пилке льда начались здесь в конце прошлой недели. Часть ледяных кирпичей уже привезены на площадь, из них началось возведение горок», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что открытие ледового городка на главной площади Екатеринбурга состоится 27 декабря.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.19

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