Для ледового городка в Екатеринбурге срочно вяжут пингвинов

В администрации Екатеринбурга рассчитывают, что новогодняя елка и ледовый городок на площади 1905 года привлечет иностранных туристов. Чиновники будут рекомендовать гидам включить праздничную площадку в экскурсионные туры. Кроме того, в самом городке планируется распространять афиши новогодних уличных представлений на английском языке. Кроме того, в самом городке планируется распространять афиши новогодних уличных представлений на английском языке. А главным сувениром в этом году станут вязаные пингвины, сейчас их в срочном порядке вяжут фирмы-участники новогодней ярмарки.

Подготовку к празднованию Нового года обсудили сегодня на заседании оргкомитета в мэрии. Представитель компании «Айс Проект 2000» Николай Наумчук отчитался, что по периметру площадки уже расставлены бытовые вагончики (и особо подчеркнул, что для полиции в этом году будет более комфортное помещение), подключены электричество и аудиосистема. Монтаж главной елки будет закончен через два дня, так как сегодня работы пришлось приостановить из-за сильного ветра на высоте. Также подрядчик начал укладку ледовых плит – по проекту в этом году их требуется в три раза больше. Добыча льда на водоемах началась с опозданием, но Наумчук заверил, что бригады управятся за 8-9 дней. Вице-мэр Дмитрий Баранов напомнил ему, что фестиваль ледовой скульптуры начнется 12 декабря. Докладчик пообещал, что никаких срывов с поставкой льда не будет. К слову, в фестивале будут участвовать семь команд – из Артемовского, Нижнего Тагила, Красноярска, Архангельска, Москвы, а также скульпторы из Сербии.

Напомним, темой ледового городка будет 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. На площадке установят горки-айсберги, ледяной парусник, светящиеся фигуры кита и пингвинов (они будут выполнены из металлокаркаса, обмотанного гирляндами). Иллюминация городка будет имитировать полярное сияние, рассказал Николай Наумчук.

Дмитрий Баранов отметил, что тема ледового городка обязывает вести и научно-популярную работу. Для этого мэрия планирует привлекать специалистов из УрФУ и Русского географического общества.

В ледовом городке будет организована новогодняя ярмарка с русской печью, самоваром и пряниками. Предприниматели активно подхватили тему Антарктиды и готовят огромное количество вязаных пингвинов для сувениров. Глава управления культуры Илья Марков сообщил, что будет расширена концертная программа. С 27 декабря на площади 1905 года в постоянном режиме будут идти небольшие новогодние представления для детей и взрослых. Концерты будут специально рекламировать, в том числе на английском языке. «Мы заинтересованы в том, чтобы приходили иностранные гости», – отметил чиновник.

В управлении по внешнеэкономическим связям отметили, что будут рекомендовать турфирмам включить главный ледовый городок в экскурсионные программы, а в середине декабря состоится специальная встреча с гидами. Дмитрий Баранов подчеркнул, что необходимо узнать, каким спросом пользуется праздничная площадка у гостей города.

В остальном подготовка к новогодним мероприятиям идет по графику, отметил вице-мэр. Праздничное оформление в городе выполнено на 87%, реклама новогодних поздравлений будет запущена после 15 декабря. График работы транспорта 31 декабря утвержден: общественный транспорт будет ходить до 22 часов, метрополитен – до часу ночи. Утром 1 января на линии выйдет 50% состава общественного транспорта, с полудня – полный состав. Представители полиции поторопили глав районов с оформлением паспортов безопасности новогодних городков. В ГИБДД также просят список площадок с городскими елками для согласования путей проезда. В МЧС обратили внимание на меры пожарной безопасности в главном ледовом городке. Подрядчик заверил, что все объекты на площади 1905 года обеспечены огнетушителями и автоматической сигнализацией. Контрольная проверка городка будет проходить через две недели. Напомним, главная городская елка откроется 27 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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