В Екатеринбурге начали устанавливать главную новогоднюю елку (ФОТО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года приступили к установке главной новогодней елки. В этом году она будет искусственной, ее высота со звездой должна быть не меньше 50 метров, а диаметр у основания – около 16 метров.

«На данный момент ведутся работы по монтажу елки. Выставляется основной ярус. Далее собираются стальные звенья, будут поэтапно собираться и поднимать елку кверху. 50 метров высотой. Собрана будет ориентировочно к 10 декабря. Искусственные ветки и лампочки цветные», – сообщил «Новому Дню» мастер подрядной организации по строительству ледового городка Алексей Пермяков.

Напомним, в прошлом году ледовый городок на площади 1905 года украшала живая елка. Однако ее сроки доставки в Екатеринбург многократно переносились. Дерево было срублено в лесу под Михайловском. Первая елка при погрузке сломалась, потому пришлось рубить еще одну. Затем машина застряла в сугробе, а потом и вовсе выяснилось, что у перевозчика, с которым городские власти заключили договор, нет разрешения на перевозку негабаритного груза. За время, пока елку пытались доставить в Екатеринбург, подрядчик менялся трижды. В итоге главную новогоднюю елку доставили в уральскую столицу с опозданием на несколько дней. Путешествие для елки не обошлось без потерь: несколько нижних веток были сломаны.

Как уже сообщалось, в этом году тема ледового городка – Антарктида, с айсбергами, снежными вихрями и пингвинами.

Екатеринбург, служба информации

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