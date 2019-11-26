На Урале живые елки подорожали на 17%

Министерство природных ресурсов Свердловской области определилось со стоимостью елок в преддверии Нового года – 2020. По сравнению с прошлым сезоном главный символ праздника подорожал на 17%.

В этом году одна ель высотой до метра будет стоить 47 рублей 72 копейки, дерево высотой до 2 метров – 95 рублей 45 копеек, до трех метров – 143 рубля 19 копеек, до 4 метров – 190 рублей 91 копейку, более четырех метров – 238 рублей 63 копейки. Год назад самую маленькую ель можно было купить за 39 рублей 64 копейки, а самую высокую – за 198 рублей 23 копейки. Конечно, речь идет о случаях, когда деревья покупаются в лесничествах, на рынках и в магазинах стоимость возрастает в разы.

Продавать ели лесничества начнут с 16 декабря, с этого дня и до 31 декабря еловый и сосновый молодняк возьмут под особый контроль. Чтобы купить елку легально, надо обратиться с заявлением в ближайшее лесничество, получить там квитанцию и оплатить ее. Затем лесничество подпишет договор купли-продажи и покажет, где можно рубить дерево, – обычно это места противопожарных разрывов, участки молодого ельника под линиями электропередачи, около нефте- и газопроводов, вдоль автомобильных дорог и т.д.

Добавим, в Екатеринбурге в этом году на главной площади не будет живых елей – после прошлогоднего эксперимента администрация города решила вернуться к традиции устанавливать искусственный зеленый конус.

Екатеринбург, служба информации

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