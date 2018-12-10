Не угадали с размером. Главную елку Екатеринбурга привезут только завтра

В Екатеринбурге снова перенесли сроки доставки главного новогоднего дерева на площадь 1905 года. Ель срубили в лесу под Михайловском еще в субботу. Причем первая сломалась при погрузке, пришлось рубить еще одну.

В воскресенье утром ее должны были доставить в Екатеринбург, но сначала машина застряла в сугробе, а потом и вовсе выяснилось, что у перевозчика, с которым городские власти заключили договор, нет разрешения на перевозку негабаритного груза. В итоге вчера вечером в мэрии пообещали, что ель привезут сегодня вечером в районе 21:00. Но сейчас в пресс-службе администрации «Новому Дню» пояснили, что все переносится снова – на завтра.

В мэрии не смогли уточнить время приезда новогоднего дерева. «Технические неполадки. Нам приходится переделывать техническую документацию, поскольку объем дерева оказался больше, чем мы рассчитывали», – заявил пресс-секретарь ратуши Анатолий Карманов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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