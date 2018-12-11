Главная елка Екатеринбурга сегодня опять не приедет: застряла в 80 км от города из-за «бюрократических нюансов»

В Екатеринбурге третий день подряд переносят сроки доставки главной елки. Как рассказал руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков, возникли некоторые «бюрократические нюансы». В первую очередь заминка связана с заменой по ряду причин подрядчика, который должен был доставлять зеленое украшение ледового городка. По словам Ильи Марков, перевозчик попросту не приехал в день, когда спилили елку. В связи с этим новый подрядчик не успел получить разрешение не доставку дерева.

Кроме того, само дерево получилось слишком пышным – диаметр нижней части кроны елки достигал 8,5 метров. Ветки было решено стянуть ремнями до пяти метров. Илья Макаров дополнил, что сейчас новый подрядчик ждет, когда ему выдадут разрешение на перевозку зеленой «красавицы». По словам руководителя дирекции городских праздничных мероприятий, разрешение на перевозку дерева от «Уралуправтодора» практически получено.

«Буквально полчаса назад мы созванивались, и нам сказали, что все хорошо с документами. Теперь надо согласовать план перевозки», – пояснил руководитель дирекции городских праздничных мероприятий.

Сейчас елка находится на автостоянке в 80 с лишним километрах от Екатеринбурга – в районе дружининского поста ГИБДД. В администрации сказали, что сегодня уже точно дерево не привезут к ледовому городку. Поэтому ее доставка вновь переносится на завтра.

Екатеринбург, служба информации

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