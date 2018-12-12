Карнавал с доставкой елки в Екатеринбург обошелся в 1,5 миллиона

Главную новогоднюю ель в Екатеринбург должны привезти сегодня. «Доставка» растянулась на 4 дня. Подрядчик за свою работу получит 1,5 миллиона рублей – в 20 тысяч раз больше, чем платят лесничеству за рубку деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне, 11 декабря, на сайте госзакупок была опубликована документация, по которой приобретается 18-метровая ель для Екатеринбурга. Та самая, которую хотели привезти еще 9 декабря. Это закупка у единственного поставщика, которым стал «Айс проект 2000» – неизменный «строитель» ледового городка, несколько лет подряд получающий десятки миллионов из казны Екатеринбурга. Однако ель заказывала не администрация, а муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры Урал». А доставкой занимаются в итоге субподрядчики.

Работы оценили в 1,5 млн рублей, фронт работ не слишком широк – кроме непосредственно доставки компания должна привезти лед для ограждения ели, поставить подиум из бетонного блока, повесить гирлянды, колокольчики, бантики на елку, поставить звукоусилитель и демонтировать все после окончания праздников. Интересно, что по документации, размещенной 11 декабря, сроком доставки ели указано 10 декабря (а по факту дерево привезут за несколько часов до наступления 13 декабря).

Впрочем, такой разброс по датам оказался не самым неприятным моментом полуторамилионной закупки. Как объяснила корреспонденту РИА «Новый День» координатор Transparency International в Екатеринбурге Екатерина Петрова, МАУК ЦК «Урал» не проводит торги для всех желающих, а фактически информирует о своей закупке – документация на самом деле может быть опубликована после истечения сроков работ. Другое дело, что сама закупка абсолютно непрозрачна. «Администрация Екатеринбурга передала обязанность по установке ели на «Урал», который может работать не по строгому ФЗ-44, а по ФЗ-223, требования которого мягче. Это сделано специально, чтобы не проводить конкурентные формы закупки, а передать все нужному поставщику. В результате доставка елки обходится в 1,5 млн рублей. За что платятся полтора миллиона и неужели нет никаких других компаний, которые могли бы доставить ель, если бы это была конкурентная закупка? Это распил бюджетных денег", – считает Петрова.

Она также отметила, что если поставщик в срок не выполнил работу, заказчик должен его оштрафовать согласно документации. Добавим, в документах к закупке уточняется, что работы должны быть выполнены в срок, а вот наказание за просрочку каждого этапа не прописано. К слову, дата монтажа ели (что это за работы, в документах не указано) – 27 декабря, с 28 декабря ее поставят на постамент. Метр дерева в лесничестве стоит чуть менее 40 рублей (дерево до 1 метра обойдется вам в 39 рублей 64 копейки, до двух метров – в 79 рублей 29 копеек, до трех метров – 118 рублей 94 копейки, до четырех метров – 158 рублей 59 копеек, свыше 4 метров – 198 рублей 23 копейки). На рынках Екатеринбурга елки будут стоить гораздо дороже, годом ранее за несколько дней до Нового года за метр просили около тысячи рублей.

Корреспондент РИА «Новый День» попытался разобраться, почему 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге получит компания, которой понадобилось нанимать подрядчиков, чтобы привезти елку. Напомним, их сменилось три за воскресенье, из-за чего дерево и не получилось доставить в срок. В компании «Айс проект 2000» на телефонный звонок ответила, женщина, которая представилась как специалист Наталья (директор компании – Тумакова Наталья, – прим. ред.). Отвечая на вопрос, зачем они подавали заявку, если не могут привезти дерево своими силами, она сказала: «А что такого? Мы всегда обращаемся к подрядчикам. У нас не настолько много специалистов, чтобы все самим делать».

Исполнительный директор городских праздничных мероприятий, директор МАУК «ЦК «Урал» Илья Марков на тот же вопрос ответил так: «А в чем вообще вопрос? Когда «Атомстройкомплекс» дом строит, он тоже нанимает подрядчиков». На вопрос том, почему нельзя было провести свободный конкурс и дать заказ компании, которая смогла бы сама доставить дерево, Марков ответил: «Было бы странно отдавать доставку другим, если городок строит «Айс проект 2000».

По последним планам, главное новогоднее дерево приедет в Екатеринбург сегодня, в 22 часа. Первоначально это должно было произойти в воскресенье, 9 декабря, в 9 часов утра. Администрация позвала горожан, пообещала оркестр. Но не вышло – пришлось дважды менять подрядчика, вытаскивать застрявшую машину из снега. Потом оказалось, что подрядчик, который решился елку везти, не имеет соответствующего разрешения. Была даже информация, что первую елку при погрузке сломали и везут уже второе срубленное дерево. Однако в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» сегодня Илья Марков это опроверг. По его словам, 18-метровые деревья никто не ломал, в город едет первая срубленная елка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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