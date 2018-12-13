Главную елку Екатеринбурга поставят завтра днем (ФОТО)

Главная елка Екатеринбурга, которую доставили на площадь 1905 года вчера поздно вечером, пока не установлена и лежит на боку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в вертикальное положение ее переведут «в ближайшее время» – завтра к обеду, но, может, и раньше.

Пока ель лежит на боку, любопытные горожане посчитали число годовых колец на спиле и выяснили, что возраст дерева – около 50 лет.

Напомним, эпопея с доставкой главной городской елки из леса под Михайловском длилась четыре дня. Подрядчик за свою работу получит 1,5 миллиона рублей – в 20 тысяч раз больше, чем платят лесничеству за рубку деревьев. Документация, по которой приобреталась 18-метровая ель для Екатеринбурга на сайте госзакупок, была опубликована только 11 декабря. При том, что сначала приезд елки был анонсирован еще на 9 декабря. Это была закупка у единственного поставщика, которым стал «Айс проект 2000» – неизменный «строитель» ледового городка, несколько лет подряд получающий десятки миллионов из казны Екатеринбурга. Однако ель заказывала не администрация, а муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры Урал». А доставкой занимались в итоге субподрядчики.

Екатеринбург, служба информации

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