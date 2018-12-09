Главная новогодняя елка так и не доехала до Екатеринбурга

Главная новогодняя елка Екатеринбурга так и не доехала до города, хотя ранее городские власти обещали, что поставят ее на площади 1905 года около 9 часов утра в воскресенье. Обещали позвать оркестр. Так что в центре сегодня утром собрались горожане, желающие посмотреть на новогоднюю красавицу – но их не стали предупреждать, что машина с деревом сначала застряла в сугробе, а потом и вовсе не смогла выехать в пункт назначения по иным причинам.

В итоге сегодня на площадь привезли только маленькие ели. Главную же доставят только завтра вечером. По крайней мере, такие обещания делают представители городских властей.

Что касается причин, по которым елка так и не доехала до Екатеринбурга, то там произошла накладка с документами. Как пояснил порталу Е1 представитель одной из компаний-перезвочиков, у фирмы, с которой екатеринбургские власти заключили договор на доставку ели из Михайловка, не оказалось разрешения на перевозку крупногабаритных грузов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.18

Уральские гаишники ловили нарушителей с помощью травести-актера из цирка. / В Реже на пожаре погиб шестилетний мальчик. / В Академическом гигантская пробка из-за реконструкции кольца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»