Главная новогодняя елка приедет в Екатеринбург ближе к 9 вечера

Главная новогодняя елка, которую должны были установить на площади 1905 года в Екатеринбурге еще накануне, доедет до уральской столицы только сегодня вечером. Как уточнили в пресс-службе мэрии, скорее всего, это произойдет около 9 часов вечера. Однако в графике могут случиться изменения.

Напомним, что новогоднее дерево ждали вчера утром. Горожанам пообещали перформанс с оркестром, люди пришли на площадь еще до рассвета, однако елку из Михайловска так и не привезли ‒ сначала машина застряла в сугробе в лесу, потом выяснилось, что у компании-перевозчика нет разрешения на транспортировку негабаритного груза.

Екатеринбург, Елена Сычева

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