В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда главная елка появится в центре города

В воскресенье в Екатеринбурге будут устанавливать елку на площади 1905 года. Запланировано шоу с оркестром и подарками. В администрации зовут на праздник всех, но время для начала шоу выбрали ранее.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, праздник по установке елки начнется в 9 утра. Поучаствует Дед Мороз, музыканты танцующего оркестра «Уралбенд» под управлением Александра Павлова и «Танцующие Медведи Тедди бойс шоу». «Яркое воскресное шоу, знаменующее собой начало новогодних праздников, откроется в 9:00. Поприветствовать новогоднюю красавицу приглашаются все желающие», – отметили в администрации и пообещали пришедшим на площадь в воскресное утро подарки.

Подходящую для встречи Нового года елку уже нашли – примерно в ста километрах от уральской столицы, в лесу под городом Михайловском. Там же будут срублены еще восемь живых елок поменьше (от 6 до 12 метров) для украшения центральной площади. Живое дерево на площади 1905 года поставят впервые за 15 лет.

Екатеринбург, служба информации

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