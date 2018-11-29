Главную новогоднюю елку Екатеринбурга нашли в лесу под Михайловском

Подрядчики ледового городка в Екатеринбурге выбрали 18-метровую живую ель, которая займет почетное место на площади 1905 года в новогодние праздники. Подходящее дерево специалисты нашли примерно в ста километрах от уральской столицы – в лесу под городом Михайловском. Там же будут срублены еще восемь живых елок поменьше (от 6 до 12 метров) для украшения центральной площади.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, елки будут доставлены в Екатеринбург в середине декабря. Пока же рабочие займутся заготовкой ледяных блоков для строительства праздничного городка. Лед по традиции будут добывать в акватории карьера в Северке. Его толщина достигла необходимых 20 сантиметров, поэтому подрядчики приступят к работе в ближайшие выходные.

Пока же на площади 1905 года строители ведут монтаж деревянных конструкций, которые составят основу сооружений будущего новогоднего городка. Муниципальный тендер на строительство городка, как и в предыдущие годы, выиграла компания «Айс-Проект 2000».

Весь процесс создания городка планируется завершить до 28 декабря, когда состоится открытие площадки. Напомним, в этом году главной темой городка стали сказы Бажова.

Городок проработает до 27 января 2019 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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