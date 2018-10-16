В ледовом городке Екатеринбурга установят живые елки и героев сказов Бажова (ЭСКИЗ)

Администрация Екатеринбурга начинает подготовку к Новому году. На сайте госзакупок появилась документация по ледовому городку на центральной площади. В этом году тема городка – сказы Бажова. Но главное – появятся живые елки.

На площади 1905 года к празднованию Нового года установят восемь живых елей – три дерева высотой по 12 метров и пять шестиметровых деревьев. Их украсят огнями, игрушками, бантиками – каждая ель будет оформлена в одной цветовой гамме, выбраны белый, зеленый, золотой, красный, сине-голубой, бело-красный, бело-зеленый цвета, одна ель будет разноцветной. Елки поставят к 15 декабря, каждую обнесут «забором» в виде ледяных ограждений. В техническом задании к созданию ледового городка нет ни слова про ставшую традиционной главную елку – искусственный зеленый конус высотой 50 метров. Однако на эскизах к проекту место ближе к памятнику Ленину очень много свободного пространства, не занятого никакими фигурами, – не исключено, что заказ на установку искусственного дерева будет опубликован отдельно. Добавим, уже много лет на площади 1905 года не было живых елей.

Фигуры в этом году будут символизировать сказы Бажова, тема городка «Сокровища малахитовой шкатулки». «В 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова. Его сказы – это богатейшее культурное наследие нашего края. Чудесные события происходят не в некотором царстве, а конкретно на Урале. Повествование сказов Бажова завораживает и незаметно, но властно втягивает в мир каменных рудников, полный необыкновенных явлений и событий; в мир малахита, камнерезных мастерских и одержимых творцов… Да и сами герои Бажова мало походят на Иван- царевичей и Василис Прекрасных. Герои Бажова – обычные люди, жившие среди наших предков», – указано в техзадании.

В городке появятся горка-чашка «Таюткино зеркальце», несколько обычных горок, лабиринт, композиции в виде сугробов с сюжетами из сказов Бажова (Кокованя, дедко Филин, Серебряное Копытце), композиции «Друзы горного хрусталя», «Травяная западёнка». Среди героев сказов Бажова подрядчик установит двухметровую свинью – это символ 2019 года.

На площади также смонтируют мультимедийный экран размером 4 х 6 м и сцену, их встроят в ледяную скульптуру «Две ящерки». Дед Мороз и Снегурочка будут ледяными, высотой 4 метра вместе с подиумом. Входные арки сделают с имитацией самоцветов – изо льда вырежут «камни» и подсветят зеленым.

Максимальная стоимость контракта – 23 миллиона рублей, сумма аналогична прошлогодней. Городок должен появиться к 28 декабря, а с 20 января его начнут разбирать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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