В Екатеринбурге закрыли парковку на центральной площади до февраля

В Екатеринбурге закрыта парковка на площади 1905 года. С сегодняшнего дня начинается строительство ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сейчас на площади парковаться запрещено, но пока территория не огорожена забором – его установят в ближайшее время. Сейчас рабочие размечают площадку.

За 40 дней подрядчик должен будет возвести ледовый городок. В этом году муниципальный тендер, как и в предыдущие годы, выиграла компания «Айс-Проект 2000». Торжественное открытие новогоднего городка состоится 28 декабря. Срок его работы на этот раз определен до 27 января 2019 года с возможностью продления по решению городского оргкомитета.

В этом году тема городка – сказы Бажова. Но главное новшество – появятся настоящие живые ели, 50-метровый зеленый конус, символизирующий новогоднее дерево, ставить не будут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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