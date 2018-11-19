В Екатеринбурге закрыли парковку на центральной площади до февраля

В Екатеринбурге закрыта парковка на площади 1905 года. С сегодняшнего дня начинается строительство ледового городка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сейчас на площади парковаться запрещено, но пока территория не огорожена забором – его установят в ближайшее время. Сейчас рабочие размечают площадку.
За 40 дней подрядчик должен будет возвести ледовый городок. В этом году муниципальный тендер, как и в предыдущие годы, выиграла компания «Айс-Проект 2000». Торжественное открытие новогоднего городка состоится 28 декабря. Срок его работы на этот раз определен до 27 января 2019 года с возможностью продления по решению городского оргкомитета.
В этом году тема городка – сказы Бажова. Но главное новшество – появятся настоящие живые ели, 50-метровый зеленый конус, символизирующий новогоднее дерево, ставить не будут.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 19.11.18
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