Ледовый городок в Екатеринбурге снова будет строить «Айс-Проект 2000»

В Екатеринбурге определился подрядчик по строительству ледового городка, который будет посвящен сказам Бажова. Муниципальный тендер, как и в предыдущие годы, выиграла компания «Айс-Проект 2000».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, парковка на площади 1905 года будет закрыта с 19 ноября. На проведение всех работ подрядчику отводится 40 дней. Торжественное открытие новогоднего городка состоится 28 декабря. Срок его работы на этот раз определен до 27 января 2019 года с возможностью продления по решению городского оргкомитета.

Примечательной особенностью ледового городка-2019 станет 20-метровая живая ель. Она сменит искусственную конусообразную конструкцию, которая много лет подряд доминировала на главной городской площади. Кроме того, по периметру городка будут установлены еще несколько елок, украшенных гирляндами. По задумке специалистов «Дирекции городских праздничных мероприятий», живые деревья создадут атмосферу сказочного «бажовского» леса. В техзадании конкурса было прописано, что елки появятся на площади к 15 декабря, каждую из них обнесут «забором» в виде ледяных ограждений.

Ледовые скульптуры и аттракционы также будут символизировать сказы Бажова. Самая большая горка получит название «Каменный цветок», ледовый лабиринт будет имитировать кристаллы и друзы горного хрусталя, а ограждение городка вызовет ассоциации со знаменитыми уральскими самоцветами и будет подсвечено изнутри красочной иллюминацией. Среди героев уральских сказов подрядчик установит двухметровую свинью – это символ 2019 года. Ярмарочные ряды на этот раз расположатся вокруг главной новогодней елки Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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