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Пятница, 14 декабря 2018, 13:28 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге установили главную новогоднюю елку (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня на площади 1905 года устанавливают главную елку. Ее уже вертикально подняли автокраном и закрепили подпорками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане могут оценить, насколько красиво новогоднее дерево, которое везли в Екатеринбург четыре дня.

Без происшествий путешествие елки в город, видимо, не обошлось – сломаны несколько нижних веток, да и в целом нижняя часть дерева куцая.

Зато макушка очень густая.

Сейчас рабочие устанавливают ледяные блоки вокруг елки. Украшать новогоднее дерево будут позднее.

В ледовом городке, добавим, уже установлены елочки поменьше, всего, кроме главной елки, здесь будет восемь живых елей – три дерева высотой по 12 метров и пять шестиметровых деревьев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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