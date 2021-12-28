История одной елки: как изменилось главное дерево Екатеринбурга за 80 с лишним лет (ФОТО)

28 декабря 1935 года можно считать днем, когда в Советском Союзе был снят запрет на празднование Нового года. В этот день в газете «Правда» появилась заметка, в которой член ЦК ВКП (б) Павел Постышев предлагал положить конец «осуждению елки». Партийный деятель подчеркивал, что Новый год – это праздник для детей и несправедливо лишать праздника «ребятишек трудящихся cоветской страны». К делу подключился ЦК ВЛКСМ и рекомендовал «провести 31 декабря сего года в школах вечера учащихся 7, 8, 9 и 10 классов, посвященные встрече нового, 1936 года». Наряжать елку стали по всему Союзу, в том числе и в Свердловске. А через год уже появилась большая елка на площади 1905 года. «Новый День» решил проследить историю главного новогоднего дерева города за 86 лет.

Елка до 1950-х. Без городка

После революции 1917 года власти постепенно нивелировали значение Рождества (которое было массовым праздником), а за компанию – и Нового года: постановление Совнаркома СССР от 1929 года «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю» утвердило 25 и 31 декабря, а также 1 января рабочими днями.

Общий вид городского пруда в Екатеринбурге. До 1917 г. ГАСО Горки и балаганы на городском пруду в дореволюционном Екатеринбурге. ГАСО

При этом, как рассказали «Новому Дню» в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО), «люди могли развлекаться на зимних ярмарках с качелями, палатками по продаже лакомств и прочими развлечениями».

Научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков говорит, что в 1930-е годы власти искали новый неидеологизированный праздник, поэтому решили вернуть Новый год. Рождественского Санта-Клауса заменили новогодним Дедом Морозом.

В 1935 году Новый год реабилитировали: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею», – писал член ЦК ВКП (б) Павел Постышев в газете «Правда». В конце материала автор призывает устроить елки «во всех городах и колхозах».

Евгений Бурденков рассказывает, что с 1937-го в городе на площади 1905 года располагался елочный базар, но одно из деревьев не продавалось. Ледового городка и горок у главной елки тогда еще не было.

Газета «Уральский рабочий» за 26 декабря 1937 года

С 1940-х елку стали украшать мишурой, вокруг по традиции устраивали базар.

Елка 1941-1942 гг. на площади 1905 года, газета «Уральский рабочий», фото предоставлено Евгением Бурденковым Елка 1942-1943 гг. на площади 1905 года, газета «Уральский рабочий», фото предоставлено Евгением Бурденковым Елка 1943-1944 гг. на площади 1905 года, газета «Уральский рабочий», фото предоставлено Евгением Бурденковым

После войны в городке появились снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Елка 1946-1947 гг. на площади 1905 года, газета «Уральский рабочий» от 31.12.1946. Фото В. Плотникова, фото предоставлено Евгением Бурденковым Елка 1947-1948 гг. на площади 1905 года, газета «Уральский рабочий», фото предоставлено Евгением Бурденковым

Елка с 1950-1980-х. Снежный городок

К 1950-м на площади у елки появился снежный городок. В ГАСО рассказали, что каждый год строилась одна или несколько горок. Историк Евгений Бурденков уточняет, что фигуры делали из снега, а горки – из дерева.

Елка 1957-1958 гг. на площади 1905 года, газета «Уральский рабочий», фото предоставлено Евгением Бурденковым Елка 1959-1960 гг. на площади 1905 года, газета «Уральский рабочий», фото предоставлено Евгением Бурденковым

В 1965 году в центре площади стояла 26-метровая елка. Журналисты описали ее непростой путь из леса в город: подходящее дерево нашли в коуровском лесничестве, бригада убрала снег, прорубила просеку, но за сутки дорогу снова завалило.

Елка в лесу, 1965 г., газета «Вечерний Свердловск»

«По щиколотки» сел в снег 22-тонный автокран. Целый час его вызволяли из белого плена». В итоге елку все-таки погрузили: «Чтобы сохранить зеленый наряд при перевозке, пришлось каждую ветку привязывать к стволу. В обратный путь. Три машины, как в сказке про репку, держась друг за дружку стальными тросами, черепашьим шагом взбирались на подъем. 14 километров ехали 3 часа! Лишь в 2 часа ночи машины въехали на площадь», – пишет корреспондент газеты «Вечерний Свердловск».

Елка 1965-1966гг. на площади 1905. газета «Уральский рабочий», фото предоставлено Евгением Бурденковым

В 1960-е годы стали городки стали тематическими. После полета Юрия Гагарина доминировал космический сюжет, потом – уральские мотивы: в 1974 городок был посвящен сказам Бажова, а в 1980-м, в честь 125-летия со дня рождения уральского писателя Петра Ершова, на главную елку прибыли Рыба-кит, Жар-птица и Конек-горбунок.

Катание с горки. г. Свердловск. 1960-е гг. ГАСО

К концу 1970-х строители стали использовать лед при создании новогоднего городка, но делали не с таким размахом, как в наши дни.

Новогодний городок на площади 1905 года. 1970 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Горка. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Горка. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Вид центральной елки. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Ледяной городок. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Ограда снежного городка. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Ограда снежного городка. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Аттракционы. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Торговые киоски. 1978 г. ГАСО Новогодняя горка на площади 1905 года. Вид сверху. 1978 г. ГАСО

Елка 1980-2000 гг. Ледовый городок

В 1980-е годы лед стал применяться шире: на площади перед горсоветом вместо снежного появился ледовый городок. Из этого материала рабочие возводили скульптуры, замок, забор и другие декоративные элементы.

Снежный городок на площади 1984 г. Газета «Вечерний Свердловск» Елка сезона 1984-1985 гг. Фото: Павел Абакумов, 1723.ru

Сначала кубы нарезались на Верх-Исетском пруду. Однако вода там была грязная, поэтому материал стали добывать на Шарташе.

Ледовый городок на площади 1905 г. 1998 г. ГАСО Ледовый городок на площади 1905 г. 1998 г. ГАСО Ледовый городок на площади 1905 г. 1998 г. ГАСО Ледовый городок на площади 1905 г. 1998 г. ГАСО Ледовый городок на площади 1905 г. 1998 г. ГАСО Ледовый городок на площади 1905 г. 1998 г. ГАСО

В 1981 году в Свердловск привезли елку высотой в 35 метров. Это самое высокое натуральное дерево за всю историю праздника в городе.

Елка в XXI веке

В конце 2003-го на главной площади Свердловска появилась «елка-терминатор»: в искусственный ствол вставлялись живые ветви. А в 2009 году власти поставили на площади полностью искусственное дерево-конус. К этому времени лед для городка начинают добывать в поселке Северка.

Елка 2003-2004 гг. Елка 2009-2010 гг. Елка 2017-2018 гг.

В 2018 году власти решили вернуть на площадь живую ель. Но получилось это не сразу. Выбранное дерево сломалось при погрузке, пришлось рубить еще одно. На этом сложности не закончились. Машина, везущая новогодний груз, застряла в сугробе, а потом выяснилось, что у перевозчика нет разрешения на транспортировку негабаритного груза. Хоть и помятая, но ель все-таки добралась до площади 1905 года. После этого власти решили не экспериментировать и вернули искусственную елку.

2018 год. У мэрии ставят живую ель

В Екатеринбурге ледовый городок сезона 2021-2022 откроют завтра. Тема оформления – русские народные сказки и сказки Пушкина. Всего будет 33 композиции, центральная – остров Буян с ледовым дворцом размером 10 на 10 метров.

Как менялась елка на площади 1905 года в течение 86 лет

1942-1943 1943-1944 1947-1948 1957-1958 1959-1960 1965-1966 1978 Елка сезона 1984-1985 гг. Фото: Павел Абакумов, 1723.ru 1998 Елка 2003-2004 гг. Елка 2009-2010 гг. Елка 2017-2018 гг.

«Новый День» выражает благодарность за помощь в создании материала научному сотруднику музея истории Екатеринбурга Евгению Бурденкову; сотрудникам Государственного архива Свердловской области; сотрудникам Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»