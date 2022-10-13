Каждый второй россиянин поддерживает отказ от празднования Нового года в пользу СВО

Каждый второй россиянин поддерживает инициативы по отмене празднования Нового года ради финансовой поддержки мобилизованных. Таковы результаты социологического опроса сервиса SuperJob.

52% опрошенных поддержали тренд на отказ от публичных мероприятий в честь Нового года, причем женщины выступают за отмену чаще мужчин (56 и 48% соответственно), а люди старше 45 лет чаще тех, кому еще не исполнилось 35 (57 и 45%).

«4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы (и это чуть больше, чем в прошлом году): 17% будут отмечать Новый год в офисе, еще 17% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город, 4% – другие варианты празднования», – сообщили авторы опроса.

Ранее власти Екатеринбурга заявили, что не станут отменять праздничных мероприятий, связанных с Новым годом. «Новый День» предлагает своим читателям, которые согласны с инициативой отмены праздников или, напротив, не считают ее уместной, высказаться в опросе на сайте агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»