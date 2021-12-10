В Екатеринбург везут лед для новогоднего городка (ФОТО, ВИДЕО)

В карьере поселка Северка началась заготовка льда для строительства новогоднего городка на площади 1905 года в Екатеринбурге.
Как возводят новогодний городок
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году потребуется около тысячи кубометров, что примерно на 250 больше, чем в 2020-м. Администратор возведения ледового городка на площади 1905 года Александр Гильденмайстер рассказал, что карьер в Северке выбрали потому, что там очень чистая вода и, соответственно, самый прозрачный лед.
Пилить лед начали накануне, 9 декабря, когда его толщина достигла 22 см. Недавняя оттепель заставила подрядчиков понервничать, но несколько морозных дней позволили льду нарастить необходимую толщину. Сейчас его пилят брикетами размером 120 х 80 х 20 см и сразу отвозят на площадь 1905 года.
В этом году тема ледового городка – русские народные сказки и сказки Пушкина. Всего в городке будет 33 композиции. Центральной станет остров Буян с ледовым дворцом площадью 10 х 10 метров.
27 декабря состоится техприемка городка, 29-го он откроется для посетителей.
Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков
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