Пролетарки, героини, ученые, банкиры: каких женщин чествовали 8 Марта в разные годы (ФОТО)

Празднование 8 Марта в России имеет довольно длительную историю. Международный женский день начали отмечать в 1921 году, в 1966 году он стал выходным. Отмечают его и сегодня, в том числе и на официальном уровне. «Новый День» выяснил, как за сто с лишним лет изменилась праздничная риторика в уральских газетах.

1921. «Работницы России – это мозг международного женского пролетариата»

В первый год существования праздника главным его смыслом было привлечение женщин к политической борьбе. Это видно из передовицы «Уральского рабочего» за 8 марта 1921 г. (автор – К. Самойлова): «Немалых усилий стоило социалистам всех стран привлечение к политической работе и борьбе с капиталом опутанных вековыми предразсудками и связанных семьей женщин пролетарок. Эта трудная работа до сих пор не закончена. День 8 марта не является просто женским праздником, это день торжества и победы всего рабочего класса, вырывающего у капитала его последнюю жертву – отсталых и потому особенно эксплуатируемых работниц.

Тов. Троцкий как-то сказал, что «работницы России – это мозг международного женского пролетариата», и это не громкая фраза, а реальная действительность, потому что, сбросив в дни октябрьской революции цепи рабства и кабалы, работницы приступают теперь к объединению и организации трудящихся женщин востока и запада», – говорится в статье. Также в номере помещены заметки об истории женского рабочего движения в разных странах и рассказ «Международный день работниц в царской тюрьме» (из личных воспоминаний).

1944. «Ушли на фронт лесорубы – будем валить лес»

В военные годы о празднике тоже не забывали. На первый план вышло прославление не только героинь войны, но и тружениц тыла, которые массово осваивали мужские профессии. 8 марта 1944 года «Уральский рабочий» от имени советских женщин писал: «Сегодня нам по плечу любая мужская профессия. Нет кочегаров – мы встанем у котлов. Не хватает трактористов – мы поведем тракторы. Не хватает машинистов – мы поведем поезда. Ушли на фронт лесорубы – мы будем валить, рубить лес. Идите! Заменим!» – так заявили миллионы советских женщин в тылу, провожая своих мужей, сыновей, братьев, отцов и друзей на бой с немецкими захватчиками. И они заменили. Третий год советские женщины, сплоченные вокруг партии Ленина – Сталина, рука об руку со своим мужьями, отцами, сыновьями и братьями героически защищают социалистическую отчизну, отстаивая свое право, право своих детей на счастливую жизнь и свободу».

1967. «Рекорды высотные и глубинные»

В эпоху оттепели на первый план выходит образ женщины-ученого, исследовательницы передовых направлений в науке. Так, 8 марта 1967 года режевская газета «Правда коммунизма» пишет: «В феврале прошлого года французское исследовательское судно вывело в открытое море необычную подводную лодку – батискаф «Архимед». На ее борту вместе с капитаном-пилотом находились французский ученый из Сорбонны и одна советская женщина, доктор физико-математических наук, Валерия Троицкая, специалист по исследованию магнитного поля Земли. Вместе с французскими коллегами она опустилась на дно Средиземного моря и в течение 8 часов вела научные наблюдения. Парижские газеты опубликовали об этой экспедиции сенсационные сообщения. Вспомнив звездный полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, они отмечали, что советским женщинам теперь принадлежат не только высотные, но и глубинные рекорды мира…»

1991. «Мною движут интерес и деньги»

В период распада СССР и активного роста коммерческих структур на первый план вышли новые героини. 8 марта 1991 года издание «За власть Советов» (будущая «Областная газета») разместило интервью с председателем правления Уральского коммерческого банка Ольгой Ильиных (автор Т. Борейко). Интервью открывается вводкой: «Какой веселый человек!» – с некоторой даже завистью сказали мои коллеги, увидев у меня на столе эту фотографию. Сегодня улыбающихся встретишь так редко – проблемы, заботы, опять же – талоны и очереди… У этой женщины, поверьте, забот не меньше. В ее руках не только семейных бюджет (хотя и он тоже – в семье двое детей). Ольге Александровне приходится иметь дело с миллионами». Героиня материала говорит: «На каком-то этапе деньги меня интересовать перестали. Скажу по своему опыту общения с деловыми людьми: деньги, когда они есть, отходят на второй план, а на первый выходит дело, сам процесс. Деньги просто дают возможность быть свободным от забот о куске хлеба».

2023. «Жены героев»

Сегодня на передний план вышел образ женщины – супруги участника СВО. «Мы знаем все проблемы, содействуем чем можем: собираем гуманитарную помощь, помогаем раненым проходить реабилитацию, работаем со вдовами – помогаем им в их горе. Мы очень дружные, сплоченные. Думаю, что наши мужья чувствуют нашу любовь и поддержку за тысячи километров», – цитирует ОГ президента Союза офицерских жен по УрФО Светлану Кошелеву.

При подготовке использованы материалы ГКУ ГАСО, электронного архива СОУНБ им. Белинского, сайта «Областной газеты»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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