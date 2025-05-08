«Радость сильных»: как Свердловская область встретила 9 мая 1945 года (ФОТО) Спецпроект к 80-летию Великой Победы

80 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Новость пришла в Свердловск рано утром, люди выбежали на улицы. Они поздравляли друг друга, отправляли телеграммы в другие города, проводили стихийные митинги на заводах и в колхозах, на эмоциях писали стихи и отправляли их в редакции газет. Подробнее о том, как это было, «Новый День» прочитал в газете «Уральский рабочий» от 9 мая 1945 года, которая сохранилась в библиотеке Государственного архива Свердловской области.

В ранний час*

«Улицы Свердловска оживились сегодня необычно рано. И дождь, и грязь не могут помешать радостно-взволнованному настроению людей.

Девушки в красных и белых беретах идут по городу, обнявшись, и весело смеются, кого-либо встречая. Молодой паренек в солдатской шинели неожиданно останавливается возле женщины и протягивает ей руку: «С Победой!» Инвалид Отечественной войны Василий Алексеевич Кудрявцев обнимает и целует на ходу Ивана Дорофеевича Косачева. Шофер останавливает машину, кричит группе столпившихся у репродуктора людей: «С Победой, товарищи!», и едет дальше».

С Победой!

«Это слово сегодня висит в воздухе, оно у всех на устах.

Группа бойцов, старший лейтенант-разведчик Заикин, боец Женинбеков, командир стрелковой роты Никитин спешат поздравить своих друзей. Но казах Жененбеков, сверкая белыми зубами на смуглом лице, на ломаном русском языке обращается к друзьям:

– Зайдем на почту. Напишу телеграмму: жив, здоров и поздравлю с победой. И Сталину телеграмму пошлю.

Бойцы останавливают проходящих мимо девушек и все вместе веселой гурьбой заходят на почту.

Здесь необычное оживление. У таксофонов и окон, где отправляют телеграммы, громадные очереди. А телеграфные аппараты в это время выстукивают поздравительные телеграммы в Москву, Севастополь, Ленинград, Минск, Смоленск, Хабаровск, Николаев.

Во многих, очень многих телеграммах вспоминаются те, кто отдал свою жизнь за этот долгожданный радостный день. Их народ не забудет. Слава будет идти вместе с их именами.

И во всех телеграммах написано одно большое яркое слово: «С Победой!»

На зданиях появляются флаги. На предприятиях и в учреждениях в этот ранний час возникают митинги.

Город празднует день великого торжества».

Радость сильных (Константин Мурзиди)

Радость мира влетела в наш город с весною,

С горьким дымом последнего грозного дня

Уплывает все то, что зовется войною,

Смертью, горем народным, губительным полем огня (…)

Постучалась к нам радость и дальше несется

По полям и дорогам великой страны,

Вместе с проблеском ясного майского солнца

Ты встаешь, узнаешь – трудно верится – нету войны! (…)

Пусть же будут глаза твои чище, яснее,

Будем лучше, чем были, смелей и дружней.

Нас война научила: мы стали сильнее,

А у сильных и радость должна быть сильней!

Колхоз ликует! (Красноуфимск)

«Сразу же после радиосообщений в правление колхоза «Объединение» стали приходить колхозники. Радость Победы – на всех лицах. Колхозники решили тут же подписаться дополнительно на заем на 62 тысячи рублей и внесли их наличными деньгами.

Это в честь победы, на усиление мощи родной страны».

Настал наш праздник (Серов)

«Около 7 тысяч человек собрались сегодня рано утром на митинг. Гремел оркестр победной медью, светились лица улыбками счастья – победа, победа!

Свершилось! Настал на нашей улице долгожданный праздник, пришел торжественный день!

Ораторы были кратки, но каждое слово находило живой отклик в сердцах участников митинга.

Имя Сталина – Великого маршала Победы – вызвало бурную овацию участников митинга, и тысячная толпа в едином порыве запела гимн Советского Союза».

Взвились победно флаги**

Товарищи! Окончена война,

Теперь враги пред нами на коленях,

Она пришла – победная весна,

Ее запомнят наши поколенья.

Желанный день, желанный час настал,

И алые взвились победно флаги

В честь тех, кто полон боевой отваги,

От вражьих орд Отчизну отстоял.

Е. Ружанский

* здесь и далее – материалы из газеты «Уральский рабочий» за 9 мая 1945 года из собрания библиотеки ГАСО

** «Уральский рабочий», 10 мая 1945 г.

Фотографии из Государственного архива Свердловской области, Ф.Ф-1. Оп. 50 Д. 43 Л. 207-215

Редакция благодарит Госархив Свердловской области за предоставленные материалы

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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