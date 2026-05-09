В Академическом прошел патриотический «Парад Поколений», посвященный Дню Победы (ФОТО)

Екатеринбург, Май 09 (Новый День, Таисья Исупова) – Праздничное шествие «Парад Поколений» прошло в Академическом вечером 8 мая, накануне празднования Дня Победы.

Открыл шествие духовой оркестр ветеранов военно-оркестровой службы «Славянка» и отряд «Юнармии» школы №16. За ними колонной двинулись воспитанники детских садов и школ Академического, представители патриотических организаций. После завершения марша прозвучал гимн Российской Федерации, и к участникам обратились почетные гости, напомнив о важности Дня Победы для судьбы нашей страны.

«Сегодня в Академическом районе проживают 33 ветерана Великой Отечественной войны, и все они окружены заботой и вниманием. Мы чтим память и подвиг советского народа давшего нам право жить, трудиться, растить детей», – сказал со сцены глава Академического района Николай Смирнягин.

Также приветственное слово брали депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, депутат Екатеринбургской городской думы Станислав Киселев, директор регионального центра патриотического воспитания имени Героя России Игоря Родобольского, герой Российской Федерации Сергей Воронин и настоятель храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира Сергей Шумков.

Помощь в организации «Парада Поколений» оказал ключевой застройщик Академического района – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). «Патриотическое воспитание начинается не с громких слов, а с простых и искренних вещей: с уважения к истории своей страны, с понимания цены мира, с благодарности тем, кто его отстоял. Именно через такие события, как сегодняшний Парад формируется внутренняя опора человека – чувство причастности, ответственности и гордости за свою Родину», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

«Академический» – первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» реализует с 2005 года. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района Екатеринбурга. В рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также школы, детсады и поликлиники.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

