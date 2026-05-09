Тысячи уральцев приняли участие в акции «Бессмертный полк» (ФОТО, ВИДЕО)

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге сегодня все-таки состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествие отменят из соображений безопасности.

По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. «Всеми любимая, самая народная акция «Бессмертный полк» прошла сегодня в Екатеринбурге. Несмотря ни на что, более 10 тысяч человек вышли на главную площадь города, чтобы почтить память Победителей. В каждой российской семье есть герои Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизней и подвигов. Спустя годы жива память о них», – написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рагозина. «Мой прадед ушел на фронт в 1942 году, воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку – наводчиком. После второго ранения был комиссован накануне окончания войны», – рассказал губернатор.

Полпред президента в УрФО, Герой ДНР Артем Жога написал в соцсетях, что «Бессмертный полк» – «самая искренняя традиция современности»: «Для каждого жителя нашей страны события Великой Отечественной войны – личная история. Сегодня каждая семья вспоминает своих Героев, их подвиг, стойкость и самоотверженность. Мы любим и чтим тех, кто сражался за будущее России».

Артем Жога сегодня вспоминает своего деда – разведчика Ивана Ткаченко, который прошел всю войну, и своего сына – Героя России и Героя ДНР, командира батальона «Спарта» Владимира Жогу, погибшего в 2022 году на Донбассе. «В детстве я заслушивался его (деда – прим.ред.) рассказами о Великой Отечественной войне и всегда хранил память о деде. Мой сын Володя тоже рос в уважении к семейной истории. Это во многом определило его выбор и судьбу», – написал Артем Жога в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

