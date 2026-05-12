В шествии «Бессмертного полка» приняли участие 360 тысяч уральцев

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Основной темой стали итоги празднования Дня Победы в регионах УрФО.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, серьезных происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

«Одним из самых массовых мероприятий 9 Мая стала акция «Бессмертный полк». В субъектах Уральского федерального округа к ней в очном формате присоединились порядка 360 тысяч человек, еще больше жителей участвовали в онлайн-шествии. Регионы округа взвешенно подошли к оценке оперативной обстановки, принимая решения о формате проведения акций, сделали максимум для обеспечения безопасности жителей», – подчеркнул Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

