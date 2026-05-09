Подвиг советского народа – наш нравственный ориентир. Жога поздравил УрФО с Днём Победы

Уральский полпред Артем Жога поздравил жителей округа с Днём Победы. «Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с главным праздником нашей страны – с Днём Победы! Сегодня мы отдаем дань памяти миллионам наших соотечественников, которые встали на пути страшного зла, угрожавшего всему человечеству.

Это солдаты и офицеры, которые ценой собственной жизни защищали Родину. Это их матери и дети, которые работали у станков и в полях. Это медики, учёные, инженеры, почтальоны, педагоги, журналисты, артисты – все, кто, не щадя себя, приближал Победу.

Подвиг советского народа для нас не просто страница в истории. Это нравственный ориентир, наглядный пример того, что в единстве сокрыта великая сила России.

Регионы Уральского федерального округа сыграли важную роль в разгроме фашизма. Здесь сосредоточена ключевая оборонная база страны, где ковалась мощь армии, создавалось оружие Победы и обеспечивался надежный тыл фронта.

Уже 12 городов Урала и Западной Сибири носят звание Город трудовой доблести, что является признанием огромного вклада жителей округа в достижение Великой Победы.

Низкий поклон каждому ветерану, труженику тыла и свидетелю тех времён. Вы подарили нам самое ценное – жизнь и уверенность в завтрашнем дне.

События Великой Отечественной войны показали, насколько хрупким может быть мир и как важно его беречь. Мы усвоили этот урок. И сегодня вновь защищаем суверенитет нашей страны и ее жителей, противостоим попыткам исказить историческую правду, боремся за будущее и процветание Отчизны.

Сегодня каждая семья вспоминает своих фронтовиков и говорит им искренние слова благодарности. Ведь Герои живы, пока жива память о них. С праздником, дорогие уральцы!

С Днём Великой Победы!»

Екатеринбург, Елена Васильева

